Borsa: Milano fiacca con Moncler, vola ancora Saes, giù Mps

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Piazza Affari si prende una pausa dopo l'avvio frizzante d'anno, messa sul chi va là dall'inflessibilità che i componenti del board della Bce continuano a predicare in tema di tassi e in attesa del dato di giovedì sull'inflazione americana. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,08%, indebolito dalle vendite su Moncler (-1,5%), Campari (-1,3%), Prysmian (-1,3%), Ferrari (-1,2%) ed Enel (-1,1%), seguite da Buzzi (-1,1%), Diasorin (-1,1%) e Saipem (-1,1%).

Dall'altra parte del listino si sono messe in luce Poste e Fineco (+1,2% entrambe), Intesa (+1%), Iveco (+0,9%), Generali (+0,9%) e Bper (+0,8%). Bene anche Stellantis (+0,8%), A2A (+0,7%) e Snam (+0,6%) mentre Tim difende i rialzi delle ultime sedute (+0,2%) in attesa di sviluppi sulla rete. Fuori dal Ftse Mib continua la cavalcata di Saes Getters (+9,7% le ordinarie e +12,7% le risparmio) in scia alla vendita delle attività Usa nel nitinol mentre su Mps arrivano le prese di beneficio (-3,5%) dopo la cavalcata di ieri. (ANSA).