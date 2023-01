Borsa: Milano sale con Bper e Stm, corre Mps, vola Saes

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, impegnata a difendere i rialzi conseguiti da inizio anno sulla scorta dell'ottimismo per la riapertura della Cina e in scia alle scommesse per un rallentamento della stretta monetaria. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,35%, trainato da Bper (+1,7%), Stm (+1,4%), Ferrari (+1,1%), Iveco (+1,1%) e Saipem (+1%). Bene anche Tim (+1,1%) in attesa che riparta il tavolo con il governo sulla rete. Zavorrano gli indici, invece, le utilities e le assicurazioni, con Erg che cede il 2% ed Enel l'1%, dopo un report di Morgan Stanley sul settore in Europa, e Generali che scivola dell'1,5%, tagliata da Morgan Stanley a 'underweight'. Fuori dal Ftse Mib avanza Mps (+3,9%), dopo le parole rassicuranti dell'ad, Luigi Lovaglio, mentre non fa prezzo Saes Getters, che segna un rialzo teorico del 34,2% in scia alla cessione da 900 milioni di dollari del business americano nel nitinol. (ANSA).