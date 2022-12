Al via la raffica di scioperi contro la manovra in 11 regioni

Al via la raffica di scioperi generali indetti dalla Cgil e dalla Uil contro la manovra del governo Meloni. Per l'intera giornata riguarderanno undici regioni italiane e interesseranno tutti i settori, dalla sanità alle banche. Particolari disagi sono attesi per i trasporti pubblici locali, con lo stop di autobus, metro e treni che rischiano di mandare in tilt soprattutto le grandi città, a partire da Roma, Milano e Napoli.



Le fasce orarie delle astensioni dal lavoro variano da regione a regione. Quelle interessate sono Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Al momento non si hanno segnalazioni di particolari situazioni critiche.



Gli orari dello sciopero nei trasporti nelle varie città - Rischiano una giornata di passione pendolari e cittadini che si spostano oggi con i mezzi pubblici nelle 11 regioni dove si svolge lo sciopero 'antimanovra' indetto da Cgil e Uil. Quello che accadrà a Roma si capirà in tarda serata con il fermo programmato tra le 20 e le 24. Disagi a Firenze in centro a causa del corteo in corso nella città. Stop pomeridiano a Milano dalle 18 alle 22. A Genova lo sciopero è dalle 11.30 alle 15.30 come anche in Emilia Romagna. A Napoli chiuse le funicolari Centrale e Montesanto, servizio regolare per Mergellina e per la linea 1 della Metro.

Salvini: sciopero immotivato e ideologico - "Grazie al buonsenso di Cisl, Ugl e dei loro iscritti. Non sostenendo uno sciopero immotivato e ideologico contro il governo, non complicheranno la giornata a milioni di lavoratrici e lavoratori. Col dialogo si affrontano e risolvono i problemi, con lo scontro ideologico no". E' quanto afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

Landini: più austerity di quello che chiede la Ue - Bruxelles ha dato il via libera alla manovra perché "Meloni e Giorgetti, che hanno sempre criticato l'Europa, hanno fatto una manovra che è più austerity di quello che chiede l'Europa", afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini alla manifestazione a Roma. "Allo stesso tempo non c'è un intervento sugli extraprofitti, e questa è una follia, in un Paese dove profitti ed extraprofitti sono aumentati, si fa cassa sul reddito di cittadinanza, sulle pensioni, sul salario dei lavoratori", aggiunge, "questa è una scelta ben precisa".

Cgil e Uil in piazza a Roma sotto la pioggia - Manifestanti con ombrelli rossi e blu e le bandiere della Cgil e della Uil per lo sciopero generale nella regione Lazio, contro la manovra. Sugli striscioni si legge "Meloni, il popolo ha fame. Dategli una manovra sbagliata", "Tre cose devono scendere: le bollette, il caro vita, gli over 60 dai ponteggi". "Cambiamola". La piazza è affollata nonostante la pioggia.

In 1.200 al corteo di Firenze con Cgil e Uil - Circa 1.200 manifestanti per le vie del centro di Firenze al corteo organizzato da Cgil e Uil in città. Il corteo è partito sotto la pioggia da piazza dell'Unità italiana e si muove verso piazza Duomo, transitando per piazza Indipendenza e piazza San Marco.