Von der Leyen: 'L'Italia sul gas un esempio perfetto'

L'Italia è un esempio perfetto della capacità di gestire e compensare il fatto che Putin ha tagliato le esportazioni tramite i gasdotti dell'80% negli ultimi 8 mesi. E' quanto sottolinea la presidente dell'Ue Ursula von der Leyen all'Università Bocconi di Milano.

L'Italia ha saputo infatti "ridurre le importazioni di gas dal 40 al 10% circa grazie a uno sforzo impressionante per diversificare gli approvvigionamenti", ha spiegato la numero uno della Commissione, secondo la quale, inoltre, gli stoccaggi europei di gas sono stati riempiti al 96% all'inizio di novembre "e questo significa che siamo al sicuro per questo inverno".

Parallelamente si è lavorato, ha sottolineato, su una serie di misure per abbattere i prezzi e si è creato un contributo di solidarietà sugli extra-profitti delle compagnie energetiche, "che genererà quasi 4 miliardi di gettito qui in Italia già nel 2023, per sostenere le famiglie fragili e le imprese".

Inoltre, ha aggiunto Von der Leyen, è stato proposto un meccanismo di correzione del mercato del gas, il price-cap, "e l'Italia lo ha chiesto fin da subito". Questo "ci consentirà di prevenire i rialzi eccessivi di prezzo, tagliando la manipolazione e la speculazione". "Ora - aggiunge - gli Stati Membri stanno discutendo su come adattarlo a tutta l'Europa".

Parlando del Pnrr, la presidente della Commissione Ue ha poi sottolineato che il suo primo impatto in Italia è ben visibile: "L'Italia - ha spiegato - sta ricevendo oltre 190 miliardi di euro per gli investimenti e le riforme, ne ha già riucevuti quasi 67 e il loro impatto sta iniziando ad essere ben visibile".