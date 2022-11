Antitrust, sanzione 1,5 mln a Vinted per pratica scorretta

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - L'Antitrust ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Vinted UAB irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per "modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www.vinted.it". Lo si legge in una nota nella quale si spiega che a finire sotto la lente sono stati in particolare i costi delle operazioni di compravendita e il prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online. Secondo l'Antitrust Vinted ha diffuso informazioni ingannevoli in merito ai reali costi delle transazioni commerciali sulla gratuità delle operazioni di compravendita e assenza di commissioni. "La società ha però omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, fin dal momento dell'iniziale aggancio pubblicitario, si legge, l'esistenza a carico dei consumatori di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto, legati all'applicazione della commissione per la "Protezione Acquisti" e alle spese di spedizione".

