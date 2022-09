Gli zainetti Seven-Invicta comprano Incall (marchio Mitama)

(ANSA) - MILANO, 08 SET - A pochi giorni dalla riaperture delle scuole il Gruppo Seven - Invicta, storico leader in Italia nel mondo del "back-to-school" con i marchi Seven, Invicta e SJ Gang, ha acquistato quota di maggioranza, pari al 75%, di Incall, primario operatore nelle vendite nella Grande Distribuzione di prodotti di cancelleria col marchio Mitama dagli zainetti per bambini, agli astucci e ai diari.

Controllato dal 2018 in maggioranza da Green Arrow Capital attraverso il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3 e nel quale la famiglia Di Stasio detiene il 45% del capitale il gruppo degli zaini per la scuola grazie a questa acquisizione si prepara a chiudere il 2022 con un giro d'affari che sfiora i 100 milioni di euro e un Ebitda pro-forma superiore a 13 milioni, in linea con gli obiettivi di crescita prefissati che prevedevano il consolidamento nel mondo della cancelleria e del back to school e lo sviluppo del progetto Invicta Icon nel mondo abbigliamento e accessori. (ANSA).