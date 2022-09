Moneta con la Carrà sarà di 5 euro

La scelta di dedicare una moneta alla soubrette, cantante e presentatrice Raffaella Carrà - è stata indicata da un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato ma non è ancora stata decisa ufficialmente dalla commissione tecnico-artistica insediata presso il ministero dell'Economia. Una valutazione che comunque appare scontata, tanto che è già stato identificato in 5 euro il valore del conio.

È morta Raffaella Carrà, la regina della televisione. Si è spenta alle ore 16.20 di oggi. Cantante, attrice, conduttrice e icona di stile. Aveva 78 anni. Dal Tuca Tuca ai remix, milioni di dischi venduti nel mondo. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore". Con queste parole Sergio Japino dà il triste annuncio.







La moneta con Raffaella Carrà sarà parte della Serie Grandi Artisti Italiani, chiaramente ha un valore nominale ma è una serie che interesserà soprattutto i collezionisti numismatici. Nel 2022 lo stesso omaggio era stato dedicato ad Alberto Sordi.

L'attore romano era stato preferito in un sondaggio a Nino Manfredi, Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi. L'artista incisore Claudia Momoni, in quel caso, aveva realizzato una moneta in bronzital cupronichel dal valore nominale sempre di 5 euro, un taglio che non è certo in circolazione. La Carrà, nel sondaggio realizzato, ha invece vinto la concorrenza di Anna Marchesini, Anna Magnani e Monica Vitti. Dopo l'approvazione della Commissione artistica, saranno presentati i primi bozzetti con l'immagine dell'attrice e presentatrice e il ministero dell'Economia pubblicherà i decreti tecnici per il conio e l'emissione. La presentazione ufficiale della moneta con la Carrà, se la scelta sarà confermata, è programmata a gennaio 2023, in una cerimonia dedicata della Zecca dello Stato e del MEF. Tutte le collezioni numismatiche sono visibili e acquistabili sul sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.