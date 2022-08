Lo spread sale a oltre 230 punti

Sale a 230,4 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi. In crescita di 15,8 punti il rendimento annuo italiano, che sale al 3,83%, tornando ai livelli dello scorso 14 giugno.

Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi cede l'1,2% a 6.199 punti, Londra lo 0,7% a 7.427 punti, Francoforte l'1,03% a 12.838 punti e Madrid l'1,11% a 7.974 punti. Anche a Piazza Affari, l'ndice Ftse Mib cede l'1,06% a 21.663 punti.

Le principali borse di Asia e Pacifico scivolano e cedono oggi quanto hanno lasciato sul campo i mercati occidentali venerdì scorso dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell al simposio di Jackson Hole. Tokyo ha ceduto il 2,66%, Taiwan il 2,31%, Seul il 2,18% e Sidney l'1,95%. In controtendenza, le Borse cinesi chiudono la seduta poco sopra la parità, recuperando le perdite iniziali legate all'approccio, visto come oltranzista, di Powell, sul rialzo dei tassi negli Usa per combattere l'inflazione: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,14%, a 3.240,73 punti, mentre quello di Shenzhen segna un rialzo dello 0,07%, a quota 2.147,74.

Negativi i futures sull'Europa e sugli Usa, mentre il dollaro si rafforza sulle principali valute, compreso l'euro, che viene scambiato sotto la parità a 1,0058 sul biglietto verde. Chiusa oggi Londra per il Bank Holiday di agosto.