Borsa: Europa tiene in attesa di Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Si confermano positive ma al di sotto dei massimi le principali borse europee con i futures Usa positivi. Attesa da Oltreoceano la fiducia dei consumatori e delle imprese rilevata dall'Università del Michigan. Segnano il passo il greggio (Wti -1,51% a 92,87 dollari al barile) e il gas naturale (-2,23% a 203,5 euro al MWh) mentre cedono l'oro (-0,16% a 1.788 dollari l'oncia) e l'argento (-1,26% a 20,29 dollari l'oncia) e si muovono contrastati il ferro (-0,82% a 728,5 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+1,15% a 4.127 dollari la tonnellata). Si assesta a quota 206,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,5 punti al 3,045%.

Riducono il rialzo i petroliferi Bp (+0,36%) ed Eni (+0,05%) mentre girano in calo Shell (-0,71%) e TotalEnergies (-0,1%).

Prese di beneficio sul comparto dei microprocessori, da Ams-Osram (-1,8%) a Be (-1,72%) ed Stm (-1,1%). Resistono gli automobilistici Continental (+2,55%), Stellantis (+1%) e Renault (+1%) a differenza di Ferrari (-0,35%). Debole il comparto del lusso e della moda, da Pandora (-1,33%) a Moncler (-1,25%), da Swatch (-1,05%) a Puma e Adidas (-0,7% entrambe) ed Hermes (-0,65%).

Corrono i bancari Commerzbank (+3,7%) e Banco Bpm (+3%), di cui JpMorgan ha acquistato il 5,12% in derivati dopo aver ceduto il 7,5% a fine luglio. Seguono Unicredit (+1,75%) e Bnp (+1,7%) insieme a Barclays (+1,53%), NatWest (+1,64%) e SocGen (+1,56%).

Più caute Intesa (+0,77%) e Bper (+0,46%). Spicca Tim (+5,16%) in campo telefonico, spinta dalle indiscrrezioni su un piano di Fratelli d'Italia per coinvolgere la Cdp con il lancio di un'Opa, finalizzata alla cessione delle attività commerciali e in Brasile per concentrarsi sulla rete nazionale. (ANSA).