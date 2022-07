Treccani Futura: aumento capitale da 7,6 milioni, Pozzi nuova Ceo

Treccani Futura, la piattaforma tecnologica di Treccani finalizzata all'educazione nel settore scolastico, ha completato l'aumento di capitale da 7,65 milioni, con la partnership di Cdp Venture Capital, con l'obiettivo di accelerare e rafforzare il ruolo strategico di questo polo educativo.

L'operazione, tra le più significative nel settore edtech in Italia, segna anche il cambio ai vertici della società: arriva nel ruolo di Ceo Cristina Pozzi mentre viene confermato alla presidenza Massimo Lapucci. Ad annunciarlo è una nota della società editrice.

L'apporto di Cdp Venture Capital segna anche l'ingresso dei suoi rappresentati nel Cda che viene rinnovato. Nel Cda di Treccani Futura entrano Massimo Bray, attuale direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, insieme a Lorenzo Franchini e Fabio Di Gioia, rispettivamente responsabile e senior investment manager del Fondo Boost Innovation di Cdp Venture Capital.

Andrea Dusi, che fino ad oggi ha accompagnato come Ceo e co-founder lo sviluppo di Treccani Futura, lascia la carica per pregressi impegni internazionali e passa la guida a Cristina Pozzi, già Coo - Head of Contents e co-founder, rimanendo membro del Consiglio d'Amministrazione della società.

Il piano prevede che Treccani Futura sviluppi "all'interno della propria piattaforma contenuti digitali rivolti a ragazzi in età scolare: corsi per la didattica, orientamento e tutoraggio, oltre a una sezione specifica di news e attualità per una corretta informazione. Nella piattaforma saranno inoltre presenti strumenti formativi dedicati ai docenti".

"Da sempre, dalla sua fondazione nel 1925, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana innova e s'innova per confermare il proprio ruolo di guida e di orientamento nella diffusione del sapere al maggior numero di persone possibile, accompagnando così in un secolo l'evoluzione culturale del nostro Paese", ha affermato Franco Gallo, Presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana. "Nasce il più importante polo italiano dell'edtech per il mondo della scuola e del lavoro - dichiara Massimo Lapucci, Presidente di Treccani Futura - L'ingresso nel capitale da parte di Cdp Venture Capital SGR e l'ulteriore impegno finanziario dell'Istituto Treccani rafforzano il ruolo strategico e la missione di Treccani Futura".

"La formazione è protagonista di una vera e propria rivoluzione digitale ed è importante che questo cambiamento non sia soltanto nello strumento, ma che venga accompagnato da contenuti di qualità, sviluppati con un'attenta ricerca e costruiti con linguaggi adatti al pubblico di riferimento." - afferma Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital.