Gucci Impact Report 2021, 100% energia verde in 44 Paesi

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Nel 2021 Gucci ha ridotto del 49% la sua impronta ambientale e, in particolare, le emissioni di gas serra del 46% dal 2015. La maison fiorentina ha inoltre raggiunto il 100% di energia verde in 44 dei 49 Paesi in cui il brand è presente con negozi, sedi e fabbriche, pari al 93% di energia rinnovabile in tutto il mondo, e avviato progetti e collaborazioni per promuovere pratiche di agricoltura rigenerativa.

Sono solo alcuni dei risultati rendicontati nel secondo Impact Report, che riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese dal brand per generare un cambiamento positivo per le persone e per il pianeta.

Persone e Pianeta sono i capitoli fondamentali del report, oltre che i pilastri del progetto Equilibrium. Nel 2021 la diversità di genere a livello manageriale sia nell'area corporate sia nel retail è cresciuta con il 58% di donne nei ruoli manageriali e il 42% in ruoli dirigenziali; programmi di formazione su unconscious bias per oltre 6.000 dipendenti e altri 6.000 tra quelli che hanno completato il percorso di formazione digitale sulla Diversity&Inclusion hanno contribuito a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo; sono state date maggiori opportunità alle persone disabili e create partnership con organizzazioni specializzate nella valorizzazione dei talenti sottorappresentati. (ANSA).