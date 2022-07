Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,71%)

(ANSA) - TOKYO, 04 LUG - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, in scia al rialzo del mercato azionario Usa e con gli investitori che attendono ulteriori ragguagli dai dati macroeconomici a livello globale per delineare l'andamento dell'inflazione.

In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,71% a quota 26.120,07, aggiungendo 184 punti. Sul mercato valutario lo yen arresta temporaneamente la fase di indebolimento sul dollaro, a 134,90, e sull'euro, a 140,80. (ANSA).