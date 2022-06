Borse asiatiche in ribasso, yen ai minimi da 23 anni

Lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, aggiornando il record ai minimi in 23 anni, a quota 135,20, sulle aspettative di un ulteriore allargamento del differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone. Entrambe le decisioni della Federal Reserve Usa e la Bank of Japan (Boj) sono attese questa settimana, ma in direzioni opposte: con l'attesa di un aumento del costo del denaro in America per contenere l'inflazione e la conferma della politica monetaria ultra espansiva da parte del governatore Haruhiko Kuroda. La discesa dello yen, ai minimi dall'ottobre '98 al cambio col dollaro, ha prodotto le prime reazioni delle autorità finanziarie in Giappone. In una audizione parlamentare il governatore della Bank of Japan, Kuroda, ha affermato che il repentino declino della valuta ha effetti negativi e non desiderabili sull'economia del Paese, perché aumenta l'incertezza, complicando i piani delle aziende.

Il numero uno dell'istituto ha anche detto che la Boj continuerà a monitorare gli sviluppi sui mercati monetari e il loro impatto sull'economia e sui prezzi, coordinandosi con il governo di Tokyo.

Sebbene in linea di principio uno yen debole faciliti le esportazioni, comporta anche un aumento dei costi all'importazione, in un periodo delicato della congiuntura economica in Giappone, che si traduce in rialzi delle bollette energetiche e più in generale dei prezzi al consumo, erodendo il potere di spesa dei consumatori.

A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni la Borsa di Tokyo cede fino al 3%. Stessa perdita a Hong Kong.