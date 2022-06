Fumata nera su Unione bancaria, manca intesa su progetto

Fumata nera al progetto di Unione bancaria lanciato nel dicembre 2021 e sul quale, nelle ultime settimane, Bruxelles aveva provato un'accelerazione in vista dell'Eurogruppo della prossima settimana. Secondo fonti vicine al dossier, "nell'attuale contesto economico e geopolitico è emerso con chiarezza che non è possibile, al momento, arrivare a un compromesso tra le diverse posizioni degli Stati" dell'eurozona sul piano messo in campo dal presidente dell'Eurogruppo, Pascal Donohoe. "Le ambizioni iniziali vanno riconsiderate ma il lavoro per raggiungere un accordo su un impegno comune prosegue", spiegano le stesse fonti.