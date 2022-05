Alitalia: a Fiumicino Swissport chiede solo 1.451 dipendenti

Swissport, la società che ha vinto la gara indetta dall'Alitalia in amministrazione straordinaria per la cessione dell'handling di Fiumicino, è pronta a rilevare solo 1.451 persone, ovvero mille in meno rispetto agli attuali (la dimensione occupazionale totale dell'handling di Fiumicino è di 2.451 al 10 gennaio 2022). E' quanto emerge dalla comunicazione inviata ai sindacati dai commissari straordinari e da Swissport con cui le due società dichiarano la loro disponibilità ad iniziare subito il confronto. La data stimata dei trasferimenti, si aggiunge, è "il primo luglio 2022, salvo eventuali differimenti".