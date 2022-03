Autotrasporto, Uggè: "Congelato il fermo del 4 aprile"

"Congelato il fermo" degli autotrasportatori annunciato per il 4 aprile, mentre prosegue il tavolo di confronto con il Mims. Lo fa sapere il presidente di Fai-Conftrasporto, Paolo Uggè, aggiungendo che oggi in tutta Italia si sono svolte le assemblee territoriali. "Oggi il Governo ha assunto decisioni significative sotto l'aspetto economico" , afferma Uggè ma sono "necessari ulteriori provvedimenti che completino i contenuti del protocollo di intesa sottoscritto nella serata di giovedì e ratificato dalle assemblee delle associazioni dell'autotrasporto, consentendo il congelamento delle iniziative che erano state decise da Unatras".

Per Uggè sono diversi i temi che restano ancora sul tappeto. "Il primo, quello della sicurezza sociale e della circolazione che accomunano le imprese con i rispettivi lavoratori. Senza la certezza che le regole definite vengano rispettate e soprattutto fatte rispettare in breve tempo il sistema collasserebbe e tutto tornerebbe come prima. Il secondo è quello della comprensione da parte dell'Esecutivo della assoluta necessità che il sistema logistico e dei trasporti sia l'elemento decisivo per la competitività del Paese. Ecco perché torna prepotentemente al centro delle scelte il rispetto delle regole. Noi operiamo perché le regole del mercato si realizzino in una cornice dove non vinca la regola del più forte ma armonicamente tutte le parti riescano a collaborare insieme per la ricerca dell'interesse comune".