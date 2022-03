Borsa asiatiche in ripresa

Le Borse cinesi chiudono la seduta in rialzo, allungando il passo nel finale: l'indice Composite di Shanghai guadagna l'1,12%, a 3.251,07 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,56%, a quota 2.144,90.

La Borsa di Hong Kong frena dopo il maxi rimbalzo superiore al 15% accumulato in due sedute grazie al sostegno espresso dal governo cinese alla stabilità finanziaria ed economica: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute una flessione dell'1,86%, scivolando a 21.101,10 punti.

La Borsa di Tokyo accelera sul finale delle contrattazioni e conclude l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia all'avanzata degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che guardano a una possibile evoluzione delle trattative diplomatiche per una fine delle ostilità in Ucraina, e mentre si attenuano i rischi di un default della Russia sul mancato pagamento dei bond. L'indice di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,65%, a quota 26.827,43, con un guadagno di 174 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco mosso sul dollaro, a un valore di 118,70, e a 131,60 sulla moneta unica.