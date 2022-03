Authority Ue a consumatori, molte criptoattività rischiose

Le autorità di regolamentazione del settore finanziario dell'Ue mettono in guardia i consumatori sui rischi delle cripto-attività. "Numerose cripto-attività sono altamente rischiose e speculative" e "non sono adatte per la maggior parte dei consumatori al dettaglio come investimento o mezzo di pagamento o scambio", avvertono le tre authority di vigilanza europee, Eba, Esma ed Eiopa, in una nota congiunta.

"Qualora acquistino queste attività - aggiungono -, i consumatori potrebbero esporsi alla possibilità molto concreta di perdere tutto il denaro investito".