Borsa: Europa parte debole, Amsterdam -0,5%

Mercati azionari del Vecchio continente in lieve calo in avvio di seduta dopo la gran corsa di ieri: Francoforte segna un ribasso dello 0,8%, Parigi e Londra dello 0,6%, Amsterdam di mezzo punto percentuale. Madrid in avvio è limata dello 0,1%.



Avvio di seduta senza una direzione precisa per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,15%, mentre l'Ftse All share registra un rialzo dello 0,25%.

Dopo la seduta di fortissimo recupero di ieri, Piazza Affari in linea con le altre Borse europee tira il fato in avvio di seduta: l'indice Ftse Mib scende dell'1% con l'Ftse All share in calo dello 0,75%. Tra i titoli principali qualche presa di beneficio su Unicredit e Pirelli, che nelle prime battute scendono attorno al punto percentuale e mezzo. Azimut perde il 2%, con Intesa in calo dell'1,8%. In un clima molto volatile e nervoso, è partita bene Tim con un aumento fino al 3%, per poi ondeggiare attorno alla parità.

Mercati asiatici in genere ampiamente positivi dopo la corsa di ieri delle Borse europee e il rialzo di Wall street: il listino migliore dell'area è decisamente quello di Tokyo, che ha chiuso in aumento del 3,9%. Bene anche i mercasti cinesi con Shanghai in crescita dell'1,2% e Shenzhen di oltre due punti percentuali, mente Seul ha segnato un un aumento finale del 2%. In rialzo dell'1,1% la chiusura di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa. Incerti comunque i futures sull'apertura delle Borse europee.