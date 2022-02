Fed: a breve rialzo tassi, sarà veloce se inflazione non cala

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - "Presto sarà appropriato" alzare i tassi di interesse. Lo afferma la Fed nei verbali della riunione del 25 e 26 gennaio. Molti dei componenti della banca centrale ritengono che sia garantita una velocità di rialzi maggiore che nel 2015. "Se l'inflazione non scende come previsto, potrebbe essere appropriato rimuovere la politica accomodante più velocemente di quanto anticipato", si legge nei verbali. (ANSA).