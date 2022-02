Borsa: Europa in forma con apertura Wall Street positiva

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Proseguono in positivo le principali Borse europee, con Wall Street che ha aperto in rialzo e gli investitori che restano comunque con gli occhi puntati sulla crisi in Ucraina, tra diplomazia e mosse militari, oltre a continuare a valutare i tempi dei rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. In Europa la Piazza migliore è Francoforte (+1,6%), seguita da Parigi e Madrid (+1,2%) e Londra (+0,5%). Maglia rosa a Milano (+1,7%), dove lo spread Btp-Bund è nuovamente in lieve discesa, a 166 punti, col rendimento del decennale italiano in leggero calo, all'1,976%. L'euro è in salita sul dollaro, scambiato a 1,133. Calmo l'oro, in lieve calo (-0,1%) a 1.852 dollari l'oncia. Forte discesa del greggio (wti-4,5%) a 91,1 dollari al barile e il brent a 92,8 dollari, che alcuni analisti giudicano però temporaneo. Tra le materie prime in deciso calo il minerale di ferro (-2,8%9 a 707 dollari la tonnellata. In forte ribaso i future sul gas in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam (-8,8%) a 73,6 euro al MWh.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,3%, sostenuto dai comparti salute e industria, insieme a lusso e auto. Forte il calo dei petroliferi, sulla scia del greggio. (ANSA).