A Milano un orologio digitale celebra la creatività imprese

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Un grande orologio digitale che con lo scandire del tempo che passa svela oltre 110 musei e archivi d'impresa che conservano, tutelano e raccontano il saper fare, l'innovazione, la creatività e il design italiano. Si intitola #unmuseoalminuto l'installazione permanente che i visitatori possono ammirare all'ingresso dell'AdiDesign Museum di Milano e seguire sui social grazie a un'iniziativa di Assolombarda e Museimpresa, l'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa fondata nel 2001 da Assolombarda e Confindustria.

#unmuseoalminuto, progettato da Neo [Narrative Environments Operas], valorizza in modo immediato e visivo i musei e gli archivi d'impresa, luoghi che conservano oggetti e documenti per raccontare storie straordinarie, di donne e uomini che hanno inventato, sperimentato, prodotto, costruito benessere, lavoro, bellezza e inclusione.

"Negli archivi e nei musei delle imprese italiane è custodito e raccontato il patrimonio della sapienza manifatturiera e della qualità dei servizi, ancora oggi motore di sviluppo sostenibile e cardine d'una diffusa cultura economica, sociale e civile", afferma il Presidente di Museimpresa Antonio Calabrò.

"#unmuseoalminuto ci restituisce il cuore delle nostre imprese, il loro saper fare, le idee e le innovazioni che rendono il Made in Italy il brand nazionale più amato al mondo per la sua qualità e bellezza", sottolinea Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda. "L'impresa è cultura - aggiunge - e i suoi valori ancora oggi possono insegnarci come affrontare le sfide del presente e come progettare il futuro". (ANSA).