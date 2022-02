Bollette: Eurolls,elettricità da 60mila a 130mila euro/mese

(ANSA) - TRIESTE, 08 FEB - Da 60mila a 130mila euro. E' l'aumento del costo della bolletta elettrica, relativa a una sola mensilità, che dovrà pagare la Eurolls, azienda con tre sedi in Friuli, e poi Lombardia, Messico, Brasile e Cina, riferita alla sola sede operativa di Villa Santina (Udine).

Un'azienda che ha investito sulla montagna e particolarmente energivora, che produce rulli in acciaio e carburo di tungsteno, e che occupa 250 persone.

"I nostri listini sono stati adeguati all'aumento dei costi di produzione, il peso di questi aumenti spesso siamo costretti ad assorbirlo. Il mercato "tira" ancora e nel 2022 contiamo di crescere parecchio, ma onestamente non so dire quanto a lungo saranno sostenibili questi rincari", spiega il presidente della società Renato Railz, Il tema dei rincari è stato al centro di una tavola rotonda con vari industriali della montagna friulana che mirano a fare squadra, di concerto con alcuni produttori locali di energia e gli enti locali. (ANSA).