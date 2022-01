Big Tech: Breton, stretta Ue mette fine al Far West online

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - "Con il voto in questa stessa Camera domani, stiamo compiendo un passo storico verso la fine del Far West che domina il nostro spazio informativo". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo prima del voto sul Digital Services Act (Dsa), il disegno di legge Ue che impone una maggiore responsabilità delle piattaforme online sui contenuti.

"Sono convinto che potremo adottare queste proposte sotto la Presidenza francese entro la fine di giugno. Il mondo intero ci osserva e i nostri cittadini ci aspettano: è tempo di agire e l'Unione è pronta" ha aggiunto. (ANSA).