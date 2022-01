Energia:Confindustria Ceramica, domani ci aspettiamo risposte

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Dall'incontro di domani "mi aspetto che vengano annunciati dei provvedimenti perchè noi le nostre richieste le abbiamo già fatte". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, alla vigilia dell'incontro convocato con le imprese dal ministro Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, sul caro-energia.

"Ci aspettiamo, ad esempio, che il Ministro Giorgetti - aggiunge - ci dica che hanno deciso di fare una gas release, immettendo sul mercato del gas, proveniente dalle nostre riserve, ad un prezzo basso in modo da calmierare il prezzo globale. Questa è la prima cosa che ci aspettiamo subito. E questo perchè è questione di settimane, non possiamo ancora sopportare una situazione del genere per mesi. Parteciperò alla riunione convinto che ci saranno già delle risposte e non di dover ancora sottolineare le difficoltà in cui siamo. La situazione in cui siamo la stiamo segnalando ormai da mesi.

Altra cosa che ci aspettiamo è il via libera all'aumento della produzione nazionale di gas dedicata alle imprese. L'ultima cosa che ci aspettiamo è una decisione sugli oneri di sistema dell'energia elettrica per portarci ad un livello dei costi a livello europeo. Quindi parteciperemo all'incontro convinti di dover ascoltare delle proposte perchè è urgentissimo che vengano prese delle misure". (ANSA).