Banche: Qonto, annuncia 100mln investimenti in Italia

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Qonto, l'istituto di pagamento online per pmi e professionisti, ha raccolto un round di investimento per un valore di 486 milioni di euro e punta a investire in Italia 100 milioni nei prossimi due anni. Come spiega un comunicato nell'ultimo anno, Qonto ha registrato una forte crescita in Italia, il suo secondo mercato per dimensioni dopo quello francese, con una crescita dei clienti del 145% nel 2021 rispetto al 2020. "Con questo nuovo round di investimento, l'azienda si impegnerà a rafforzare la propria leadership nel Paese, ampliando il proprio team e continuando a costruire un'offerta su misura per i clienti locali" sottolinea l'azienda.

L'azienda conta al momento oltre 220.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna). Con questo nuovo round di investimento, Qonto "ha l'ambizione di diventare la soluzione finanziaria scelta da 1 milione di PMI e professionisti in Europa entro il 2025" Questo round di investimento di Serie D segna un punto di svolta per Qonto e ci consentirà di rafforzare la nostra leadership nel mercato italiano. La nostra roadmap verso questo obiettivo è molto chiara: nei prossimi due anni investiremo oltre 100 milioni di euro in Italia, che ci consentiranno di reclutare i migliori talenti e concentrarci sullo sviluppo di prodotti e servizi su misura per le necessità di PMI e professionisti italiani". spiega Mariano Spalletti, Country Manager Italia di Qonto. (ANSA).