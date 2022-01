'Il 2022 parte con 69 imprese in crisi, 80mila i lavoratori'

"I tavoli attualmente aperti presso il Mise sono 69, con 55 tavoli attivi e 14 di monitoraggio per un totale di oltre 80mila lavoratori coinvolti". Così il coordinatore della nuova Struttura per le crisi di impresa del Ministero Luca Annibaletti in un'intervista all'ANSA sull'avvio del 2022 sul fronte delle crisi aziendali. Molte "hanno origini lontane e sono legate sia alla mancanza di competitività delle nostre produzioni di gamma non elevata ed all'acquisizione dei nostri campioni nazionali da multinazionali estere", spiega, precisando che le misure di sostegno del governo per il covid hanno "limitato l'insorgere" di nuove crisi.