Dl Recovery: Bitonci, 10 milioni ai ristoranti penalizzati dal Covid

"Sì al fondo da 10 milioni di euro a favore dei ristoranti penalizzati dalle chiusure forzate, su proposta del Ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia. Grazie alla determinazione di Lega, Forza Italia e FdI, accordo trovato in Commissione Bilancio della Camera per approvare col consenso di tutti i gruppi un apposito emendamento al Dl Pnrr. Il riparto del fondo sarà gestito dal Mise di concerto con il Ministero del Turismo". Così il deputato della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile dipartimento Attività produttive del partito.