Recordati: compra inglese Eusa Pharma per 750 milioni

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Recordati ha firmato un accordo per l'acquisizione di Eusa Pharma, una società farmaceutica specialistica globale con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia e controllata da fondi gestiti da EW Healthcare Partners. Recordati acquisirà Eusa Pharma per un valore dell'operazione (enterprise value) pari a 750 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato della casa farmaceutica italiana. (ANSA).