Clima: l'8/12 decisione Ue su nucleare e gas 'sostenibili'

(ANSA) - BRUXELLES, 30 NOV - E' attesa per la prossima settimana la decisione della Commissione europea circa lo status di sostenibilità dell'energia nucleare e del gas nell'ambito della classificazione Ue dei criteri per definire le attività economiche sostenibili. La presentazione dell'atto delegato sul nucleare e sul gas, annunciato in primavera, era attesa per domani ma subirà un nuovo ritardo.

"L'energia nucleare deve far parte della tassonomia europea - ha dichiarato oggi il ministro francese delle finanze Bruno Lemaire - stiamo combattendo questa battaglia con determinazione a livello europeo, il nucleare ha il suo posto tra le energie a basse emissioni di carbonio che ci permetteranno di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050".

(ANSA).