Sindacati a Giorgetti, in Tim si rischiano migliaia esuberi

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Le notizie stampa di oggi su Tim non lasciano più spazio a qualsiasi ulteriore dilazione. Si va profilando l'ennesimo affossamento dell'ex monopolista.

Un'azienda che aveva basato il proprio piano di rilancio industriale su un progetto infrastrutturale condiviso dal Governo vede ora rimesso tutto in discussione per il repentino e ad oggi tutt'altro che chiaro cambio di impostazione dell'Esecutivo. C'è in gioco la tenuta occupazionale di Tim con il rischio di migliaia di esuberi e la tenuta di tutto il settore Tlc". Lo scrivono i sindacati al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, chiedendo un incontro urgente.

Per le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil "è semplicemente inammissibile che Ella abbia ignorato ad oggi le nostre richieste di riconvocazione del tavolo che aprimmo al Mise lo scorso maggio. Di fronte all'oggettivo precipitare della situazione - si legge nella richiesta di convocazione - Le richiediamo per l'ennesima volta un incontro "ad horas"".

In caso di "ulteriore incomprensibile silenzio metteremo in campo in tempi brevissimi le mobilitazioni che riterremo più opportune. Ora il tempo è veramente scaduto". (ANSA).