Fisco: Corte Conti, serve aggiornamento rendite catasto

"La Corte dei Conti ritiene che l'aggiornamento delle rendite catastali, per ovviare alle distorsioni create nel tempo, sia un obiettivo da perseguire nel medio periodo": lo ha detto Enrico Flaccadoro, presidente di coordinamento delle sezioni riunite della Corte dei Conti, durante l'audizione sulla Nadef alla commissione bilancio della Camera. I magistrati contabili hanno affermato inoltre che l'Irpef "si caratterizza per eccessiva complessità, per insufficiente equità e per abnormi livelli di evasione". E parlano di "una concentrazione quasi esclusiva" del tributo su lavoro dipendente e pensioni, "compromettendo" l'equità, "molto sbilanciata sui redditi medi". Peraltro, afferma la Corte dei Conti, le aspettative di una riduzione del carico fiscale "trovano un evidente limite nelle risorse disponibili, considerato che la Nadef quantifica in 4.357 milioni" il Fondo per il calo delle tasse. "Per un'organica riforma dell'Irpef esiste, dunque, un problema di risorse complessive a disposizione". (ANSA).