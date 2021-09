Borsa: Europa in rosso, teme Evergrande e mosse Fed

Le Borse europee proseguono in forte calo con gli investitori che temono le prossime mosse della Fed. La banca centrale statunitense tornerà a riunirsi mercoledì e potrebbe rivedere la politica degli acquisti di titoli. Sui mercati pesano anche i timori per un ipotetico contagio della crisi del gruppo immobiliare cinese Evergrande, almeno in Cina.

L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1,83%. Scivolano Parigi e Milano (-2,3%), Francoforte (-2,1%), Madrid (-1,9%) e Londra (-1,5%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro passa di mano a 1,1708, in calo dello 0,15%.

A Piazza Affari pesano le banche. Giù Eni (-4,7%) che oggi stacca la cedola (record date 21 settembre). Lo spread tra Btp e Bund tedesco è stabile a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,718%. Tra le banche sono in rosso Bper (-3,6%), Unicredit e Banco Bpm (-3,4%), Intesa (-2,6%) e Mps (-1,5%). Soffre anche il comparto dell'auto con Stellantis (-3,7%), Cnh (-3,1%), Pirelli (-1,7%) e Brembo (-1,6%). Vendite anche per le utility dove A2a cede l'1,8%, Inwit (-1,5%), Hera (-1,2%), Italgas (-0,7%) e Snam (-0,4%). A Piazza Affari in positivo Mediaset (+1%), all'indomani della stipula dell'atto notarile olandese per il trasferimento e il cambio di denominazione in Mediaset N.V.