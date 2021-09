Borsa: Milano stabile (+0,19%), in luce Italgas

(ANSA) - MILANO, 10 SET - La Borsa di Milano conferma, nei primi scambi, il passo dell'avvio con il Ftse Mib che registra un +0,19% e si avvicina ai 26 mila punti. In luce Italgas (+2%) 'preferred bidder' nell'acquisizione della greca Depa.

Rialzi più contenuti poi per Stm (+0,86%), Amplifon (+0,69%), Diasorin (+0,73%). Tra i bancari Bper guadagna lo 0,69%, Unicredit lo 0,5%. Quest'ultima sempre impegnata nella due diligence su Mps che cede invece lo 0,22%. Vendite anche su Carige (-0,71%) altro istituto al centro di un possibile risiko.

Per il resto Atlantia perde lo 0,79% e A2a lo 0,7%. Deboli anche Cnh (-0,4%), Tim (-0,54%). Lo spread tra Btp e Bund sale leggermente e si avvicina a 104 punti base (103,7) con il rendimento del decennale italiano in rialzo allo 0,68 per cento.

(ANSA).