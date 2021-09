Meloni: "Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato". Orlando: "Chi lo dice non sa cos'è la povertà"

"Non sono d'accordo con Giuseppe Conte, il reddito di cittadinanza è metadone di Stato, 'ti mantengo nella tua condizione', non è un provvedimento di sviluppo". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni al forum Cernobbio.

"Non rispondo perché chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà'". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine del Forum Ambrosetti, in relazione al fatto che la leader di Fratelli d''Italia, Giorgia Meloni ha definito il reddito di cittadinanza metadone di Stato. "Credo che ci siano delle modifiche da fare, ma credo che sarebbe un passo indietro per il nostro Paese se tornasse ad essere tra i pochi paesi che non ha uno strumento di contrasto alla povertà", ha aggiunto.