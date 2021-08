Ita: prepara vendita biglietti, lunedì atteso 'esame' Enac

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - ITA, la compagnia che prenderà il posto di Alitalia, si prepara ad avviare la commercializzazione dei propri biglietti. Lunedì, secondo quanto si apprende, sarebbe infatti in calendario l'esame di volo, in gergo tecnico 'demo flight', per poter ottenere dall'Enac il certificato di operatore aereo (Coa), necessario per poter iniziare operazioni di trasporto aereo commerciale. Solo una volta in possesso di queste certificazioni, come ribadito nei giorni scorsi dalla stessa società, ITA provvederà a mettere in vendita i biglietti.

La data di avvio delle vendite potrebbe essere in settimana, forse già dai giorni successivi al volo. (ANSA).