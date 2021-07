Gentiloni: 'Accordo storico sulla riforma del fisco globale'

Sono ripresi stamani all'Arsenale di Venezia i lavori della terza sessione del G20 economia.



"Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale". Lo scrive su twitter il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni durante una pausa dei lavori del G20 a presidenza italiana che ha, fra i temi sul tavolo, un accordo sulla tassazione delle grandi multinazionali.



I ministri delle Finanze e Governatori del G20, riuniti in queste ore al summit finanze di Venezia, sarebbero vicino all'accordo sulla proposta di tassazione delle multinazionali, articolata in un'aliquota minima al 15% e un meccanismo di ripartizione degli utili fra i Paesi. Le discussioni di oggi - apprende l'ANSA - avrebbero anche evidenziato l'attenzione alle varianti del Covid-19 come fattore di rischio potenziale rispetto a un quadro macroeconomico di ripresa globale.



"Giornata produttiva quella di venerdì al G20: abbiamo fatto progressi nell'affrontare sfide globali critiche come la crisi climatica e come porre fine alla pandemia. Non vedo l'ora di continuare la conversazione questo fine settimana". Lo scrive su Twitter la segretaria di stato americana all'economia, Janet Yellen.