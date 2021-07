Intesa Sanpaolo guarda a talento femminile e inclusione

Politiche di inclusione, parità di genere intese come risorse strategiche per la crescita e l'innovazione aziendale. E' su questi temi che ruota il convegno on-line dedicato al premio 'Women value company 2021', in diretta streaming su ansa.it domani a partire dalle 17.00, nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e la Fondazione Marisa Bellisario per la valorizzazione del talento imprenditoriale femminile.

All'evento intervengono tra gli altri, Anna Roscio, responsabile sales & marketing Imprese Intesa Sanpaolo, Lella Golfo, presidente Fondazione Marisa Bellisario, Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Stefania Trenti, responsabile Industry research Intesa Sanpaolo, Alessandra Faiella, autrice e attrice teatrale. A moderare l'appuntamento la giornalista Paola Pica. (ANSA).