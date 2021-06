Intesa e Semi di Vita promuovono il progetto (ri) Abilita

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Intesa Sanpaolo e la cooperativa sociale Semi di Vita promuovono il progetto (ri) Abilita finalizzato a promuovere opportunità di formazione e di inserimento lavorativo in agricoltura sociale per ragazzi detenuti presso l'Istituto Penale per Minorenni Fornelli di Bari e giovani sottoposti a misure alternative alla detenzione presso Comunità educative del territorio.

Il progetto sarà presentato martedì 22 giugno alle ore 11 in diretta streaming sul sito di Intesa Sanpaolo e di ANSA.

All'incontro, moderato dalla giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Rita Schena, parteciperanno Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo, Alberto Pedroli, direttore regionale Basilicata Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Centomani, direttore del Centro Giustizia Minorile di Puglia, Basilicata e Campania, Giampaolo Romanazzi, sindaco del Comune di Valenzano e Angelo Santoro, presidente della cooperativa Semi di Vita. Interverranno inoltre don Angelo Cassano, referente del Presidio di Bari di Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie, e Raffaele Diomede, responsabile del Centro Diurno della Comunità educativa per minori dell'area penale Chiccolino di Bari. (ANSA).