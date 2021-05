Sole 24 Ore: Corte annulla sanzione Consob a Napoletano

La Corte d'appello di Roma ha annullato la sanzione di 280 mila euro inflitta dalla Consob a Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, accusato di aver posto in essere,con diversi manager del gruppo, "pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali del quotidiano", creando così "un quadro informativo falso della situazione economico-finanziaria".

Secondo i giudici non vi è la prova "della attribuibilità anche a Napoletano delle condotte illegittime ovvero dell'incidenza decisiva e condizionante della sua azione rispetto a scelte che spettavano in assoluta autonomia ad altri soggetti"