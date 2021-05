Mediaset: utile trimestre sale a 52 milioni, pronta cedola

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato un utile netto consolidato di 52,5 milioni, in crescita rispetto ai 14,6 milioni del pari periodo 2020 ma anche ai 36,7 del primo trimestre 2019. I ricavi ammontano a 634 milioni rispetto ai 682 del primo trimestre 2020.

In particolare, i ricavi pubblicitari complessivi di Mediaset in Italia nei primi quattro mesi del 2021 hanno registrato una crescita superiore al 21% rispetto allo stesso periodo del 2020, "con una performance straordinaria nel mese di aprile, praticamente doppia rispetto a quella dello scorso anno", aggiunge il gruppo televisivo. Per l'intero 2021 il gruppo ha "l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i risultati economici e la generazione di cassa".

Il Cda del Biscione ha anche esaminato la proposta di Fininvest e all'assemblea del 23 giugno verrà proposto il pagamento del dividendo straordinario di 0,3 euro per azione contenuto nell'accordo con Vivendi siglato all'inizio della scorsa settimana. (ANSA).