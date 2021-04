Creval: cda, aumento prezzo opa non è sufficiente

Il Cda del Creval, "pur ribadendo che l'integrazione con il gruppo Credit Agricole Italia possa generare benefici per gli stakeholder coinvolti, rileva che l'aumento dell'opa a 12,2 euro "non riconosca ancora in maniera adeguata il valore della banca e non sia, pertanto, di per sé sufficiente a mutare le precedenti considerazioni e valutazioni espresse" dal board.

Il Consiglio rileva inoltre che il bonus di 0,30 euro per ciascuna azione Creval (che porterebbe il corrispettivo complessivo a 12,5 euro) "è comunque condizionato al raggiungimento da parte di Cai di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Creval" che è "una soglia molto alta" rendendo, pertanto, "incerto il riconoscimento di tale componente incrementale di corrispettivo". (ANSA).