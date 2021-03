Da Clear Channel Italia arriva lo "Street Podcast"

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Clear Channel Italia lancia il progetto "Street Podcast", che introduce contenuti audio on demand nell'advertising out of home. Amplificare la portata del messaggio creando un connubio in grado di catturare l'attenzione, grazie alla presenza del contenuto audio integrato all'advertising out of home, questo l'obiettivo del progetto ideato da Podcastory, partner dell'iniziativa, e Clear Channel Italia, "per offrire - si legge in una nota - un'esperienza immersiva dando l'opportunità ai brand di raccontare e raccontarsi attraverso storie create su misura, di dialogare con un pubblico sempre più ampio e non ultima la possibilità di misurare le proprie audience con una profilazione sempre più specifica". Street Podcast ha debuttato sul mercato con una prima campagna istituzionale creata in occasione dell'International Women's Day. L'iniziativa, dal titolo "Donne straordinarie che hanno cambiato il mondo", è stata incentrata sulla storia di due donne che, superando gli schemi, hanno contribuito a rendere il mondo un posto migliore grazie alla loro intelligenza, al loro coraggio e che si sono distinte in due ambiti specifici: innovazione e creatività. Hedy Lamarr e Simone de Beauvoir sono le protagoniste dei podcast on air sugli impianti digitali. La campagna ha invitato gli utenti, attraverso una call to action, a inquadrare il QR code e immergersi direttamente nell'ascolto delle storie. (ANSA).