Dl Sostegno: Bonetti, congedi retroattivi retribuiti al 50%

"Nel Dl sostegno ho inserito una misura retroattiva perché le misure erano scadute a dicembre, che prevede congedi straordinari Covid retribuiti almeno fino al 50% estesi fino ai figli minori di 16 anni, diritto allo smart working, sostegni economici come il voucher babysitter per i lavoratori autonomi e le partire Iva". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio Capital.