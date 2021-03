Renzo Rosso compra marchio Jil Sander

Only the Brave (Otb), la holding di Renzo Rosso che possiede il marchio Diesel, compra Jil Sander dal gruppo giapponese Onward Holdings. La vendita sarà completata entro la fine del mese. I termini dell'operazione, al momento, non sono stati resi noti. Onward nella vendita ad Otb è stata assistita da Nomura.

Fondato nel 1968 dall'omonima designer tedesca, e di proprietà del gruppo giapponese Onward Holdings dal 2008, Jil Sander è diretto

creativamente da Lucie e Luke Meier dal 2017.



"Al fine di rispondere ai rapidi cambiamenti del contesto di business abbiamo compiuto sforzi per selezionare e concentrarci su alcune attività ritirandoci o ridimensionando quelle non redditizie", spiega Onward Holdings, che è quotata a Tokyo. "Negli ultimi anni, l'epidemia globale di infezioni COVID-19 ha ulteriormente peggiorato il contesto aziendale oltreoceano, in particolare in Europa, e ha avuto un forte impatto sui risultati finanziari di Onward Group - prosegue il gruppo - In queste circostanze, dopo aver preso in considerazione varie opzioni per quanto riguarda il business futuro in Europa, abbiamo concluso che una vendita di azioni di Jil Sander Spa, che è un business non redditizio di proprietà di Onward Italia, a una terza parte è la migliore opzione per il nostro piano di ristrutturazione aziendale globale".