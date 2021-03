Tesoro, affidato ad un pool banche l'emissione del Btp green

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato a BNP Paribas, Crédit Agricole Corp.

Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V. il mandato per il collocamento sindacato del primo BTP Green con scadenza 30 aprile 2045. Lo comunica il Mef in una nota precisando che "la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato". Il nuovo titolo di Stato è "dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale" .