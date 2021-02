Orlando, semplificazioni per attivare Cig subito in campo

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alle parti sociali ha presentato "un primo documento che affronta la questione della semplificazione delle procedure" per l'attivazione della cig". Ed indica: "Abbiamo cercato di fornire una prima risposta a una serie di problemi che sono emersi anche nell'applicazione concreta nel corso di questi mesi. Questo perché se in questa fase emergesse subito una concordanza di intenti, alcune norme potrebbero essere anticipate negli strumenti e nei veicoli normativi che si offriranno gia nelle prossime settimane senza attendere la conclusione della discussione" sulla riforma nel suo complesso.

"Come anticipato nei giorni scorsi la discussione generale si articolerà in quattro parti. Oggi abbiamo discusso delle procedure, la prossima settimana sarà convocato il tavolo per discutere del perimetro, degli strumenti degli ammortizzatori sociali", ha quindi indicato il ministro ribadendo la sua 'road map' in quattro passaggi e auspicando la massima rapidità.

"A seguire", dopo il secondo incontro la prossima settimana, Orlando prevede ", anche con un passaggio con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la questione della ripartizione dei costi. Infine, la questione delle modalità di gestione degli strumenti che avremo nel frattempo individuato".

"Questa è la road map che - ha indicato il ministro - io mi auguro proceda nel modo più rapido possibile. Delle questioni emerse dal giro di tavolo di oggi daremo conto nelle valutazioni che sottoporremo alla fine del percorso". (ANSA).