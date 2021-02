Gamestop torna a volare. Boom a Wall Street e in Europa

Gamestop balza anche in Europa dopo l'exploit di ieri sera a Wall Street. Il titolo, quotato sul Tradegate tedesco, è schizzato a 167 dollari dai 91,7 dollari di ieri, con un'impennata dell'82%.

Ieri a New York il rialzo è stato del 104%, dopo il cambio ai vertici della società con l'uscita del chief financial officer Jim Bell per divergenze sulla strategia della società.