Borsa: Milano accelera (+1,4%), sprint Atlantia

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Piazza Affari allunga il passo (Ftse Mib +1,4%) spinta dalle attese sulle consultazioni per risolvere la crisi di governo. In calo a 112,4 punti lo spread, con il rendimento sceso di 3 punti base allo 0,611%. Improvviso sprint di Atlantia (+11% teorico) congelata al rialzo in vista di un'offerta di Cdp su Aspi. Bene Unicredit (+2,36%), favorita dagli analisti di Ubs ed Mps (+2,5%), dopo operazioni annunciate da Amco sul debito. (ANSA).