Borsa: Milano peggiora (-2%), pesano crisi e vaccini

Peggiora Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib cede il 2% a 21.543 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 119,8, un soffio da quota 120, in attesa delle prime consultazioni al Quirinale per l'incarico al nuovo presidente del consiglio, mentre gli occhi sono puntati sulla riunione a Bruxelles sui vaccini con AstraZeneca. Frenano Interpump (-5,03%), Prysmian (-4,13%), Stellantis (-3,53%) ed Exor (-3,55%). Più cauta Unicredit (-1,32%), il cui Cda si riunisce per la nomina del nuovo amministratore delegato.

Scivolano le principali borse europee con i futures Usa in rosso in attesa della decisione della Fed sui tassi e dopo il rallentamento segnato dagli ordinativi di beni durevoli. Francoforte cede il 2,4%, Milano e Parigi il 2%, Londra e Madrid l'1,7%. Si assesta a quota 119 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi mentre il greggio gira in calo (Wti -0,48% a 52,36 dollari al barile).